إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة نقل في الوادى الجديد

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

كان محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، بوصول 3 أشخاص، مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة العام، جراء انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل بوابة مشروع فوسفات أبو طرطور بطريق الخارجة – بلاط بمنطقة الكيلو 65.

وأسفر الحادث، عن إصابة كل من (نادي حلمي محمود - 47 عامًا)، و(محمد فكري عبد المنعم - 15 عامًا)، وأيمن سيد محمد - 47 عامًا)، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.