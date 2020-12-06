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إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة نقل في الوادى الجديد

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
عمرو بحر:
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 1:37 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 1:37 ص

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

كان محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، بوصول 3 أشخاص، مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة العام، جراء انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل بوابة مشروع فوسفات أبو طرطور بطريق الخارجة – بلاط بمنطقة الكيلو 65.

وأسفر الحادث، عن إصابة كل من (نادي حلمي محمود - 47 عامًا)، و(محمد فكري عبد المنعم - 15 عامًا)، وأيمن سيد محمد - 47 عامًا)، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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