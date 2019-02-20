 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال في آخر أيام عيد الأنوار اليهودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال في آخر أيام عيد الأنوار اليهودي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 12:29 م | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 12:29 م

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الأخير من "عيد الأنوار" اليهودي، الذي بدأ الشهر الماضي ويستمر 9 أيام، وتزداد خلاله اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين تجاوز عددهم 200 مستوطن كان من بينهم طلاب من المعاهد اليهودية واقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل المزعوم".

وأضاف الشهود إن عناصر شرطة الاحتلال انتشرت على بوابات المسجد، وفي باحاته، وفي أنحاء البلدة القديمة؛ من أجل توفير الحماية للمقتحمين.


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