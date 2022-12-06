مظاهرات إيران: أحد المحتجين يتعرض لإعدام وهمي في السجن

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان المعاملة القاسية أو المهينة للأشخاص المحتجزين.

وأعلن القضاء الإيراني أن ستة متهمين حُكم عليهم حتى الآن بالإعدام إما بتهمة "عداء الله" أو "الفساد في الأرض" في ما يتعلق بالاحتجاجات.

ولم تكشف عن هوياتهم، لكن محامي سهند نور محمد زاده أكد في بيان بالفيديو يوم السبت أن موكله كان أحدهم.

وأفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الشهر الماضي أن نور محمد زاده يُحاكم أمام محكمة ثورية بتهمة "[أعمال] تخريب وحرق ممتلكات عامة بهدف زعزعة الأمن والنظام في البلاد ومواجهة الحكومة الإسلامية".

واتهمه ممثلو الادعاء بـ "المشاركة في أعمال شغب" في طهران في 23 سبتمبر وقطع طريق سريع من خلال "هدم حواجز الطرق السريعة وإضرام النار في سلال قمامة وإطارات"، بحسب ميزان.

وعرضوا على المحكمة شريط فيديو يظهر رجلاً يرتدي قناعاً زعموا أنه نور محمد زاده، وهو يضع حاجزا بين مسارين في الطريق. كما يظهر في الفيديو نفس الرجل وهو يدفع سلة قمامة محترقة على الطريق.

وأكد نور محمد زاده براءته في المحكمة، بينما قال محاميه إنه لا يوجد دليل على أن موكله هو الرجل المقنع، بحسب ما أفادت ميزان.

وليس من الواضح ما إذا كان المدعون قد قدموا للمحكمة خطاب اعتذار موقع من نور محمد زاده بعد اعتقاله.

وقال مصدر بي بي سي فارسي إن المحققين أخبروه زوراً أن والدته أصيبت بنوبة قلبية وأن عليه توقيع الخطاب إذا أراد التحدث معها قبل وفاتها.