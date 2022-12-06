استطلاع: نحو نصف الأمريكيين يحثون إدارتهم على دعوة كييف لبدء محادثات سلام

يعتقد نصف المواطنين الأمريكيين تقريبا، أنه على واشنطن إقناع كييف بإجراء محادثات سلام مع روسيا، وفقًا لمسح أجراه مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية ونشره اليوم الثلاثاء.



وقال 47% من الأمريكيين، ارتفاعًا من 38 في المائة في يوليو الماضي، إن الولايات المتحدة يجب أن تحث أوكرانيا على الاستقرار من أجل السلام في أقرب وقت ممكن كيلا تكون التكاليف كبيرة جدًا بالنسبة للأسر الأمريكية، حتى لو كان ذلك يعني أن أوكرانيا ستخسر بعض الأراضي، وفق صحيفة "واشنطن بوست".



يعتبر معظم المستطلعين، الذين يعتقدون أنه على الولايات المتحدة دعوة أوكرانيا بشكل عاجل لإجراء مفاوضات سلام، أنهم جمهوريون (63%)، مقابل 36% ممن يميلون إلى الديمقراطيين.



وانخفضت نسبة الأمريكيين الذين يؤكدون أن على بلادهم الاستمرار في دعم أوكرانيا حتى لو اضطرت الأسر الأمريكية إلى دفع أسعار أعلى للغاز والمواد الغذائية نتيجة لذلك إلى 48% مقارنة بـ 58% في يوليو، وفق الاستطلاع ذاته.



إلى جانب ذلك، يعتقد 29% من المستطلعين أن على واشنطن أن تسحب تدريجياً دعمها لكييف، بحسب الاستطلاع.



تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الماضي، على 1030 مواطنًا أمريكيًا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. ولا يتجاوز هامش الخطأ في أخذ العينات 3.1%.



وفي نوفمبر الماضي، ذكرت وسائل الإعلام أن عدد الأمريكيين الذين اعتبروا المساعدة الأمريكية لأوكرانيا مبالغًا فيها قد ارتفع من 6% في مارس إلى 30% في أكتوبر.