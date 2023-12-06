المرشح حازم عمر يكشف عن أول قراراته حال فوزه في الانتخابات

وجه المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الديمقراطي؛ رسالة إلى الشعب المصري قبل انطلاق عمليات التصويت والمقررة أيام 10 و 11 و12 ديسمبر.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، «شعب مصر العظيم تقدمت لهذا المنصب الرفيع احمل معي رؤية واضحة ودراسات معمقة؛ لكي نرتقي بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أتمنى أن يكون اختياركم رقم 4 رمز السلم؛ رمز الصعود».

وتابع: «يشهد الله أننا عملنا طوال الأشهر الماضية، وقدمنا أفضل ما لدينا بكل إخلاص وتفان في حب مصر وشعبها، لأن ولائنا المطلق للشعب المصري، تحملنا الكثير من أبواق المشككين من تنمر وادعاءات كاذبة، وترفعنا عن الصغائر، ووضعا الارتقاء بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية نصب أعيننا».

وأضاف أن أولى قراراته حال توليه المسئولية تتمثل في تخفيض أسعار الغذاء والدواء والسيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم، وذلك عبر الاستغناء عن ضريبة القيمة المضافة وقوائم من السلع الأساسية اليومية، والتنازل عن الرسوم الجمركية للمواد الفعالة لصناعة الأدوية.

ووجه رسالة إلى الطبقة المتوسطة، «أعلم أوجاعكم ومدى الضغوط التي تعرضتم لها والتي نهشت مدخراتكم بالفترة الماضية، وهذا سيتوقف بمجرد أن أتولى المسئولية، فأنتم العمود الفقري للمجتمع، ولا بد من الحفاظ عليكم ومستوى معيشتكم».

ونوه أن المرأة المصرية مثلت 45 % من كتلة الهيئة البرلمانية بمجلس النواب خلال فترة توليه رئاسة الحزب، متابعا: «شرفت بالتزامل مع عضوة الحزب السيدة فيبي بمجلس الشيوخ بالرغم من ترأسي الحزب بمجلس الشيوخ؛ إلا أنني آثرتها على نفسي في الترشح وكيلة لمجلس الشيوخ في سابقة لم تحدث من قبل بتاريخ مصر».

وناشد ذوو الهمم، قائلا: «أعلم همومكم وما تعانوه، فأنا أب لأحد ذوي الهمم ، شاء المولى أن يفقد والدته منذ سنوات، فأصبحت أب وأم له، وسوف أعمل على دمجكم في المجتمع وتوفير الحياة والمستقبل الكريم لكم».