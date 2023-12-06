مستشار الرئيس الفلسطيني: مخطط التهجير القسري قائم منذ اليوم الأول للعدوان على غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين لا يخفى على أحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل أعلنت بوضوح منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، أنها تعمل على إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، وتهجيرهم قسريا من هناك، وهو ما يمثل جريمة حرب.

وأشار إلى أنّ إسرائيل تحاول حشر الفلسطينيين في مساحة ضيقة ودفعهم شيئا فشيئا في اتجاه الحدود الجنوبية لقطاع غزة قرب الحدود مع مصر.

ولفت إلى أنّ إسرائيل تحاول الضغط على المجتمع الدولي ليضغط بدوره على مصر لفتح الحدود والسماح بتدفق اللاجئين الفلسطينيين ومن ثم تكون إسرائيل قد حققت هدفها بإفراغ قطاع غزة من مواطنيه.

ونوه بأن إسرائيل تعمل على منع الشعب الفلسطيني من البقاء في وطنه، وحرمانه من قيام دولته التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد حذرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من أن إسرائيل تطلب من النازحين في قطاع غزة مزيداً من النزوح لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد نحو معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت الوزارة، في بيان: "إسرائيل أخذت تدرك أن المدة الزمنية التي تتمتع بها في حربها الدموية، بدعم عدد من الدول، آخذة في النفاد وأصبحت محدودة نسبياً، وعليه فهي تُسابق الزمن عبر تكثيف اعتداءاتها وارتكاب أفظع الجرائم وبشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقَّى من شمال القطاع، واستكمال تدمير جنوبه، وفي طريقها إلى ذلك تقتل كل من تبقّى على قيد الحياة أو وُجد في تلك الأمكنة".