 الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 8:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 8:51 م

واصل النادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.


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