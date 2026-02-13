وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الصيني على هامش مؤتمر ميونخ

التقى ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، نظيره الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، على هامش اليوم الأول من مؤتمر ميونخ للأمن، في وقت تخوض فيه واشنطن وبكين تنافسًا متصاعدًا.

يأتي اللقاء، الذي دام ساعة بحسب أوساط روبيو، بعد أيام من إعلان دونالد ترامب أن نظيره شي جين بينج سيزور الولايات المتحدة أواخر العام الجاري، وأنه سيستقبله في البيت الأبيض لبحث عدد من الملفات، لا سيما المسائل التجارية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

واجتمع روبيو ووانج في أحد الفنادق الكبرى بعاصمة مقاطعة بافاريا الألمانية، وتصافحا دون الإدلاء بتصريحات للصحفيين.

وهيمن التوتر بشأن الرسوم الجمركية على العلاقات بين القوتين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وكان روبيو قد وصل صباحًا إلى ميونخ، حيث يُتوقع أن يعقد سلسلة من الاجتماعات، من بينها لقاء الجمعة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أن يلقي كلمة مرتقبة السبت أمام كبار مسئولي الدفاع والأمن.