الخارجية الأمريكية يكشف موقف بلاده من إقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعترض على أية منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة، إذ إن ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي.

وأفادت تقارير الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل أرسلت خططا لعدة دول عربية ولتركيا بخصوص المنطقة العازلة، وفقا لوكالة رويترز.

وكشف ميلر، أن إدارة الولايات المتحدة تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في قطاع غزة.

وتابع: "بالنسبة لنشر قوات أمن دولية (في قطاع غزة)، فإننا نجري مثل هذه المناقشات مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث بشكل قاطع عن أي قرار، ولكننا نركز على الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد الصراع، وهذا يشمل بالتأكيد توفير الأمن للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تعارض "إعادة احتلال غزة".

في سياق آخر، قال ميلر إن الولايات المتحدة تراجع تقريراً صادراً عن منظمة العفو الدولية أفاد بأن ذخائر أمريكية تسببت في مقتل مدنيين خلال غارات جوية في غزة.