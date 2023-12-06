مودرن فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

استأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته عصر اليوم الأربعاء تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد فريقنا بالكونفدرالية ستة نقاط من أول جولتين.

ويغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن تطير بعثة مودرن فيوتشر الى الجزائر صباح الجمعة المقبلة، على أن يخوض الفريق تدريبه الأول هناك في مساء نفس اليوم.