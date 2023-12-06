شتوتجارت تستضيف المنتخب السويسري في يورو 2024

أعلنت مدينة شتوتجارت الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المنتخب السويسري لكرة القدم، سيتخذ شتوتجارت مقرا له خلال منافسات بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل، وذلك بعدما تلقت تأكيدا من الاتحاد السويسري للعبة.



ومن المقرر أن يبقى المنتخب السويسري، بقيادة مدربه مراد ياكين، في فندق "فالدوهتيل" وسيتدرب في ملعب "فالداو"، ملعب فريق شتوتجارتر كيكرز، الناشط بالدرجة الرابعة.



ومن شتوتجارت، سيسافر المنتخب السويسري لخوض مباراتين في كولون، أمام المجر يوم 15 يونيو، وأمام اسكتلندا بعدها بأربعة أيام، قبل السفر إلى فرانكفورت لمواجهة المنتخب الألماني يوم 23 يونيو.



وقال فرانك نوبير عمدة شتوتجارت :"سويسرا هي جارتنا الصديقة والمحترمة، وبكل تأكيد فإن المنتخب السويسري سيجلب معه إلى المدنية العديد من مشجعي كرة القدم، والذين سيحتفلون معنا بمهرجان كرة قدم كبير".