أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي للإسكندرية قبل مواجهة شباب بلوزداد

ينظم النادي رحلات مجانية لجماهير الأهلي إلى مدينة الإسكندرية بعد غد الجمعة، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يبدأ تجمع الجماهير من الحادية عشرة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.