يحيط الغموض منذ عدة أشهر بمستقبل الدولي الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا السابق.

كان دي خيا قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع «الشياطين الحمر» ورفض المدير الفني الجديد للفريق الهولندي إريك تين هاج استمراره وتعاقده مع الكاميروني أونانا بدلًا منه.

وكان دي خيا قد تم ربط اسمه بعدة أندية سعودية في الفترة الماضية كما تم ترشيحه لحماية عرين ريال مدريد بعد إصابة حارسه الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا قبل أن يتعاقد الملكي مع حارس البلوز كيبا أريزابلاجا.

ووفقا لصحيفة «صن» البريطانية فإن مسؤولي نادي نيوكاسل المملوك لصندوق الاستثمارات القابضة السعودي فتحوا مفاوضات مع الحارس المخضرم لضمه لصفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض حارسه المصاب نيك بوب.

وتعرض نيك بوب لإصابة قوية خلال مباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد ووفقا للجهاز الطبي للنادي سيغيب لنهاية الموسم الجاري.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جلسة بين دي خيا ومسؤولي نيوكاسل للاتفاق على راتب اللاعب خاصة أنه كان يحصل على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في مانشستر يونايتد.