برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وضع الجهاز الفني لنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم التركيز خلال هذه الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين وفقاً للبرنامج الموضوع والذي يتم تنفيذه تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وأدى لاعبو الفريق عدة تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك بجانب خوض فقرة تدريبات بدنية بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.