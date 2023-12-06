وزير خارجية إيران: لا أمريكا ولا إسرائيل قادرتان على القضاء على حماس والمقاومة

أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، أن حركة حماس اليوم في ذروة شعبيتها في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه لا أمريكا ولا "إسرائيل" قادرتان على القضاء على حماس والمقاومة.

وقال أمير عبد اللهيان، الذي يزور موسكو للمشاركة في الاجتماع الثاني عشر لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، مساء أمس الثلاثاء، "قضية فلسطين والإبادة الجماعية في غزة والأوضاع في الضفة الغربية كانت من أهم المواضيع التي تناولها اجتماع اليوم والتي أكد عليها جميع الحاضرين"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأضاف أمير عبد اللهيان أنه لا الولايات المتحدة ولا "إسرائيل" قادرتان على القضاء على حماس والمقاومة، ولا تستطيعان اتخاذ قرارات بديلا عن شعب غزة وفلسطين.

وأعلن وزير الخارجية أنه بناء على المعلومات الواردة من قيادات المقاومة في المنطقة، ينبغي القول إن المقاومة لديها قدرة عالية على الصمود في هذا الوضع على مدى أشهر، وتستطيع مواصلة هجماتها ليلا ونهارا، مشددا على أن الحرب لن تثمر شيئا لأمريكا وإسرائيل.

وفي إشارة إلى المكالمات الهاتفية مع نظرائه الأجانب في الأيام الماضية، قال وزير الخارجية الإيراني، إنهم ذكروا بوضوح أيضا أنه إذا أجريت انتخابات بين الفلسطينيين اليوم، فإن الحركة الفلسطينية الأكثر شعبية ستكون حماس، وستعطي حماس الصوت الأول لإدارة الأراضي الفلسطينية.

وقال أمير عبد اللهيان "في البداية، أعلن الكيان الإسرائيلي أنه لا ينوي تغيير التركيبة السكانية ونقل سكان غزة، في حين أن "الوثائق والسلوكيات تبين أن السلطات الإسرائيلية تسعى منذ بداية هذه الحرب على فرض الهجرة القسرية على سكان غزة إلى أجزاء من سيناء في مصر".

وأضاف عبد اللهيان "وبعد فترة، وبسبب الضغوط الدولية والموقف الواضح للرئيس المصري الذي أكد بقاء الفلسطينيين في أرضهم، أعلن الصهاينة أنهم يريدون نقل الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها حتى يظلوا في مأمن من العمليات العسكرية".

وقال أمير عبد اللهيان "رغم ذلك فإننا نشهد اليوم استمرار تعرض أهالي غزة للقصف بعد انتقال جزء منهم إلى جنوب القطاع".

وانعقد الاجتماع السنوي الثاني عشر لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو أمس الثلاثاء بحضور وزراء خارجية الدول الخمس المجاورة.

وعقد وزير الخارجية الإيراني، الذي توجه إلى موسكو للمشاركة في هذا الاجتماع، اجتماعات منفصلة مع نظرائه من روسيا وتركمانستان وكازاخستان وجمهورية أذربيجان.