بوتين يصل إلى السعودية في زيارة عمل

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة عمل، حيث يعتزم إجراء محادثات مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، زار الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم، الإمارات، وجرت مفاوضاته مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.



وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات الأربعاء.



وقال إن «بوتين» سيُجري محادثات تتناول القضايا الدولية والإقليمية، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بالإضافة إلى قضايا التعاون في قطاع النفط.



وكان مساعد الرئيس الروسي للشئون الدولية يوري أوشاكوف قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي سيزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع.



وأضاف: «ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات، وستكون هناك أيضاً زيارة عمل، وآمل في أن تكون هذه الزيارة جيدة جداً».



وأوضح أن بوتين، سيتطرّق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة الدولية، بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط في إطار عمل تحالف «أوبك+» الذي انضمت إليه روسيا.



وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الرسمية.



وأجاب مساعد الرئيس الروسي على سؤال عما إذا كانت موسكو مهتمة بتقديم خطتها الخاصة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بقوله: «من الواضح، سنناقش هذا أولاً وقبل كل شيء».