مدرب اتحاد جدة يشكو سوء الحظ قبل مواجهة الأهلي المحتملة

أشار مارسيل جاياردو مدرب اتحاد جدة إلى معاناته من سوء الحظ بعد فوز فريقه على سباهان أصفهان الإيراني 2 / 1 مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وهنأ جاياردو لاعبيه على الفوز مؤكدا أنهم تحملوا الظروف الصعبة في ظل أسبوع مزدحم، قائلا "كنا نتوقع صعوبة المباراة لأن الفريق الإيراني يتسم بالقوة البدنية، ولكن الفوز مهم لتعزيز الثقة بالنفس ولأنه ينتظرنا عمل كبير".

برر المدرب الأرجنتيني شكواه عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي "نعاني من غيابات عديدة، نجولو كانتي وكريم بنزيما لاعبان كبيران ومؤثران، وأتمنى أن يكونا جاهزين خلال الأيام القادمة".

أضاف "أتمنى أن أصل لكأس العالم للأندية بقائمة مكتملة، كنت أتمنى أن يكتمل قوام الفريق في الفترة الحالية، ولكن لسوء الحظ لم ننجح في ذلك بسبب الإصابات لذا كان التحدي هو إيجاد حلول بالعناصر المتاحة".

ويبدأ اتحاد جدة مشواره في كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر كانون الأول الجاري بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الأهلي المصري بطل أفريقيا.

وأكد مارسيلو جاياردو أن لاعبي اتحاد جدة يعملون بكل جدية، ولكن عامل الوقت مهم، قائلا إن أفكاره لن تصل للاعبين بين عشية وضحاها.

وكان اتحاد جدة تأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال آسيا بتصدره المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، خلفه تساوى سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي برصيد 10 نقاط، وتذيل إيه جي إم كي الأوزبكي الترتيب بدون نقاط.