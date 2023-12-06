 تستوعب 250 ألفا فقط.. الأونروا: أكثر من مليون شخص موجودون في رفح الفلسطينية - بوابة الشروق
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تستوعب 250 ألفا فقط.. الأونروا: أكثر من مليون شخص موجودون في رفح الفلسطينية


نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 11:59 ص

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إنّ أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة موجودون في مدينة رفح الفلسطينية التي لا تستوعب أكثر من 250 ألفًا.

وأضاف في تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنّ الفلسطينيين في قطاع غزة أصبحت أجسامهم أقل مناعة، بسبب سوء التغذية وهذا ما زاد من انتشار الأمراض.

وأشار إلى أن 20% من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية، فيما جرى رصد انتشار سريع لالتهاب الكبد الوبائي.

وتابع: "المخطط الآن وما نراه أنه يتم الدفع بمعظم سكان قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، ما يعني من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح".

وأشار إلى أنّ الحديث يجري حاليًا عن قرابة مليون و900 ألف نازح في منطقة قطاع غزة، منهم نحو مليون و200 ألف في 156 مدرسة تابعة للوكالة موزعة في مختلف المناطق.


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