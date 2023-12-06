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البرلمان الهولندي الجديد ينعقد للمرة الأولى بعد أسبوعين من الانتخابات

علم هولندا
علم هولندا

نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 8:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 8:52 ص

يجتمع البرلمان الهولندي الجديد للمرة الأولى اليوم الأربعاء، بعد أسبوعين من الانتخابات التي شهدت ارتفاع الدعم للسياسي الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز.

وتمضي مناورات ائتلافية دون أي مؤشر واضح على من سيصبح رئيسا للوزراء خلفا لمارك روته الذي ينسحب من السياسة الهولندية بعد 13 عاما في القمة.

وتحدى فيلدرز استطلاعات الرأي قبل الانتخابات ليحصل على أكثر من 23% من الأصوات و37 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 150 عضوا. وسيحتاج حزبه "حزب الحرية" المناهض بشدة للإسلام إلى شريكين على الأقل في الائتلاف للحصول على أغلبية عاملة.


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