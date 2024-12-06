الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا عاجلا بشأن دور روسيا في أزمة الانتخابات الرومانية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه أرسل إلى منصة تيك توك طلبا عاجلا للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص ملفات استخباراتية رومانية تشير إلى أن موسكو نسقت مع مدونين على منصتها للترويج لمرشح في الانتخابات الرومانية أصبح المرشح المتصدر بشكل مفاجئ في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وتستخدم المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، قواعدها الرقمية الشاملة للتدقيق في دور منصة مشاركة مقاطع الفيديو في الانتخابات الرومانية، التي شهدت ظهور الشعبوي اليميني المتطرف كالين جورجيسكو من المجهول ليحتل المركز الأول.

لكن الانتخابات دخلت في وضع متأزم، اليوم الجمعة، بعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.

وتشير ملفات رُفعت عنها السرية ونشرتها السلطات الرومانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن حملة مؤيدة لروسيا استخدمت تطبيق تليجرام للمراسلة لتجنيد آلاف من مستخدمي تيك توك للترويج لجورجيسكو.

ولم يتضح من الملفات التي نشرتها الاستخبارات ما إذا كان جورجيسكو على علم بالحملة المزعومة أو ساعد فيها.

وقال مسؤولون في المفوضية الأوروبية إنهم طلبوا من منصة تيك توك التعليق على الملفات وتقديم معلومات حول الإجراءات التي تتخذها ردا على ذلك.

ورفضت منصة تيك توك التعليق.

وقال مسؤولون أوروبيون في مؤتمر صحفي في بروكسل إن أمام منصة تيك توك 24 ساعة للرد على طلب الاتحاد الأوروبي.