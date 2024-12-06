بولندا تؤكد التزامها بتنفيذ قرارات الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو

قال نائب وزير خارجية بولندا أندجي شينا، إن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ أوامر الاعتقال التي تشمل أيضا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء البولندية، أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحكمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الحصانة والسيادة التي يتمتع بها قادة الدول لا تسري في هذه الحالة.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي قد أثارت خلال اجتماعها اليوم الخميس، تساؤلات حول التزام بولندا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح شينا أن وزارة الخارجية البولندية اعتمدت تفسيرا يحدد أن بولندا، مثل باقي الدول الـ 124 الأعضاء في نظام روما الأساسي، ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة وباسمها، وليس باسم الدول، مؤكدا أن الحصانة والسيادة التي تُستخدم عادةً في العلاقات الدولية بين الدول لا تسري على هذه الحالة.

وشدد نائب وزير الخارجية على أن بولندا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية عنصرًا أساسيًا في العدالة الجنائية الدولية، وفي العلاقات الدولية القائمة على القانون.

وأشار إلى أن موقف بولندا واضح: "تحترم بولندا قرارات المحكمة الجنائية الدولية وستنفذها"، مضيفا أن "رئيس وزراء إسرائيل يعرف ما يمكن أن يتوقعه. لا أعتقد أنه في ظل هذه الظروف سيقرر زيارة أي دولة عضو في نظام روما الأساسي تعترف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالإجماع، في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب