جامعة بنها تعلن عن آخر موعد للتقدم لمسابقة «فنون ضد العنف»

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة بنها، استمرار تلقي طلبات التقدم في المسابقة الفنية عن "فنون ضد العنف" حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، والتي أطلقتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك في إطار حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة، وترسيخ قيم المساواة والاحترام، ودعم دور الفنون كوسيلة للتعبير والتوعية، فضلا عن دعم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة.

كما تسعى المسابقة إلى تشجيع الإبداع الطلابي والمشاركة المجتمعية من خلال أعمال فنية تعبر عن رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتدعو إلى التعايش الإنساني ونشر ثقافة الوعي المجتمعي.

وتضم المسابقة قسمين رئيسيين؛ القسم الأول مخصص للطلاب والمجتمع المدني، ويتيح مشاركة طلاب وطالبات جامعة بنها وخريجيها في مجالات القصة القصيرة، الشعر والنصوص الأدبية، الرسم والتصوير الفني، النحت والتماثيل، الفيديوهات والأفلام التوعوية القصيرة، المشاهد المسرحية الصامتة، والموسيقى أو الأغاني الهادفة، والقسم الثاني مخصص لذوي الهمم، إيمانا من الجامعة بقدراتهم الإبداعية ودورهم في التوعية، حيث يمكنهم المشاركة من خلال الرسم أو الأشغال الفنية اليدوية، الشعر أو الإلقاء، العروض الفنية أو الفيديوهات التوعوية، والتمثيل أو الأداء التعبيري.