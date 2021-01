قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الخميس، إن ميريك جارلاند سوف يعمل كمدعي عام للولايات المتحدة وليس كمحامي الشخصي.

وكان قد أعلن بايد، في وقت سابق، اختيار القاضي ميريك جارلاند ليشغل منصب وزير العدل الأمريكي، والذي يشغل حاليًا منصب قاضي في محكمة الاستئناف بالعاصمة واشنطن.

Merrick Garland will serve as the Attorney General of the United States — not as my personal lawyer.