يعرض ضمن سلسلة من 8 أجزاء على «شاهد» بدءا من 21 يناير الحالى

تستعد منصة «شاهد» بدءا من 21 يناير الجارى، لعرض المسلسل السعودى «رشاش»، وذلك ضمن سلسلة من ثمانية أجزاء ناطقة بالعربية ومترجمة إلى الإنجليزية، بواقع حلقة واحدة كل خميس مدتها 60 دقيقة.

المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، من أرشيف المباحث الجنائية السعودية، حول رجل العصابات سيئ السمعة المعروف باسم «رشاش»، وهو مجرم عتيد مارس نشاطاته الإجرامية المروّعة خلال حقبة الثمانينيات فى المملكة العربية السعودية، كما يرصد المسلسل الجهود التى بذلتها أجهزة الأمن للإيقاع به وتقديمه إلى العدالة.

يتتبع العمل المراحل الإجرامية المتعاقبة فى حياة رشاش، بدءا من أولى تجاربه الإجرامية فى القتل وتهريب المخدرات، مرورا بالفترة التى عاث فيها فسادا، وانتهاءً بالإيقاع به وتقديمه إلى العدالة. بموازاة ذلك تُسلّط الحكاية الضوء على الضابط الشاب «فهد» الذى كرّس جهوده وسخّر مسيرته المهنية للإيقاع برشاش والقضاء على منظمته الإجرامية.

العمل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيونى البريطانى الشهير تونى جوردان، الذى يحفل سجله بأعمال عالمية عدة أبرزها EastEnders«، «Hustle«، «Life on Mars«، «Holby Blue وغيرها، وكتب العمل كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامى.

أخرج المسلسل البريطانى كولِن تيج، الذى يحفل سجله المهنى بأعمال عالمية عدة، أبرزها: The Last Drop«، «Holby City «Torchwood«، «The Sarah Jane Adventures«، «Doctor Who«، «Being Human«، وغيرها.

وكشفت مجموعة mbc أن خطة الإنتاج رغم أنها تضمّنت تصوير مَشاهد العمل فى فترة تناهز 90 يوما، إلا أن الإجراءات التى فرضها فيروس كوفيد 19 أسفرت عن تمديد فترة التصوير، وذلك تحت إشراف مدير التصوير العالمى الشهير لوك برايان، الذى تحمل بصمته إنتاجات عالمية على غرار: «I Hate Suzie«، «The Reckoning«، «Urban Myths«، «Sliced«، «Dead Pixels«، «Chewing Gum«، وغيرها.

وحول التقنيات التى تم استخدامها فى التصوير، أوضحت mbc المنتجة للمسلسل، أن تصوير مشاهد من الطائرة المروحية استمرت 3 أيام، فيما شهد العمل استخدام العديد من المعدات الباهظة على غرار عربات تصوير Russian Arm Dynamic المزودة بكاميرات متحركة متطورة لتصوير مشاهد الأكشن، إلى جانب كاميرا فانتوم، وطائرات «درون» بدون طيار، وكاميرات ثابتة فى مشاهد الأكشن تطلّبت فى بعض المشاهد زيادة عددها من 2 إلى 5 أو 6 كاميرات بحسب خصوصية كل مشهد.

واعتمد مسلسل «رشاش» على طاقم تمثيل سعودى، حيث يجسد شخصية «رشاش» الممثل يعقوب الفرحان، ويجسد شخصية «فهد» الممثل نايف الضفيرى، بينما يجسد شخصية «عمر» الممثل فايز بن جريس، ويجسد شخصية «سلطان» الممثل حكيم جمعة، كما يشارك أيضا عبدالله البراق فى شخصية «مهال»، وابراهيم الحجاج فى شخصية «قحص»، وأيمن المطهر فى شخصية «مصلح»، وخالد يسلم فى شخصية «الشيف عزام»، وسمية رضا فى شخصية «عايدة».

وكشفت mbc، أن المسلسل ضمّ أكثر من 24 ممثلا بديلا/ محترفا لتنفيذ المَشاهد الخطرة التى صمّمها وأشرف عليها كالويان فودينيشاروف، أحد مؤسسى فريق Alpha Stunt البلغارى الشهير، والذى تشمل مسيرته المهنية إنتاجات هوليوودية شهيرة منها: «Their» فى عام 2016، و« World War Z« فى 2013، و «Mission: Impossible – Rogue Nation« فى 2015، وغيرها.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الممثلين الرئيسيين قاموا بتنفيذ بعض المشاهد الخطرة بأنفسهم، فقد كان لكل ممثل فى العمل بديل محترف للقيام بمشاهد الأكشن الخطرة نيابةً عنه. وقد خضع جميع الممثلين لتدريب خاص على الأسلحة قبل بدء التصوير على أيدى محترفين متخصصين، وذلك كى يبدو الممثلون ضمن مشاهد الأكشن بمظهر المحترفين المعتادين على التعامل مع الأسلحة على نحوٍ مقنع للمُشاهد.

يذكر أنه خلال تصوير «رشاش» حصلت MBC STUDIOS المنتجة للمسلسل، على دعم انتاجى من قبل شركة twofour54 أبوظبى المعروفة بتقديم خدمات إنتاجية بمواصفات عالمية، إلى جانب مبادرات تدريبية تعنى بالمواهب، فضلا عن خدمات وتسهيلات للشركات الإعلامية فى المنطقة.

