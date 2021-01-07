رئيس الوزراء الياباني يعلن حالة الطوارئ في طوكيو وسط تصاعد حدة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معطيا بذلك الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم، أن إعلان حالة الطواريء يستلزم مطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم وطلب المطاعم والحانات بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية بداية من الساعة السابعة مساء، إلى جانب إغلاق صالات الألعاب الرياضية من الساعة الثامنة مساء.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه العاصمة اليابانية طوكيو 2447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي سجلته الليلة الماضية بأكثر من 800 حالة، الأمر الذي أثار المخاوف من تكدس المستشفيات قريبا.

يشار إلى أن التدابير المتخذة مؤخرا هي أكثر مرونة من تلك التي تم فرضها في فصل الربيع الماضي، حين تم إغلاق مدارس والعديد من الشركات في جميع أنحاء البلاد بشكل مؤقت وإلغاء حفلات.