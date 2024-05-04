فيتنام تعتقل رئيسا سابقا لمكتب الحكومة بتهمة إساءة استخدام السلطة

قالت وزارة الأمن العام الفيتنامية إن رئيسا سابقا لمكتب الحكومة اعتقل بتهمة إساءة استخدام سلطته، وهو أحدث مسؤول يتم اعتقاله في حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد.

واعتقل ماي تيان دونج في إطار تحقيق في مشروع مجمع منتجع داي نينه السكني في إقليم لام دونج، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن بيان لوزارة الأمن العام. وتم اعتقاله في 30 أبريل.

وقالت بلومبرج إنه لم يتم الرد على المكالمات التي أجرتها مع دونج. وطالت حملة تطهير ضد الفساد ما لا يقل عن 459 عضوا في الحزب الشيوعي العام الماضي، فضلا عن رجال أعمال.