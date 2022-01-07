واصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمتحوراته ارتفاعها في لبنان لتسجل 7974 حالة جديدة مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.9% خلال الأسبوعين الماضيين، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى 4، وارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 761 ألفًا و853 إصابة.

وبلغ عدد حالات الوفاة أمس 19 حالة ليرتفع عدد الوفيات إلى 9250 حالة منذ ظهور الوباء.

وظلت نسبة استعمال أسرة العناية المركزة 79% من إجمالي عدد الأسرة التي يبلغ عددها 437 سريرًا.

جدير بالذكر أن وزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض سبق وأعلن أن أغلب الإصابات في لبنان هي للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".