قالت النجمة اللبنانية نيكول سابا، إنّ جمالها كان سببًا في دخولها عالم الفن وذلك بعد مشاركتها مع الفنان الكبير عادل إمام فى فيلم التجربة الدنماركية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "جمالي كان سبب دخول للمجال ولما الزعيم طلب ممثلة كان عايز فتاة مواصفتها جميلة وأنا شطارتي بعد كده، وممكن نعتبر الجمال حاجة كويسة مش نقمة".

وأوضحت أن الجمال أصبح شيئًا طاغيًّا على أى شيء، متابعة: "السوشيال ميديا بقى واقف على الشكل"، معبرة عن ندمها لرفضها الكثير من الأعمال الفنية في فترة من الفترات.

وتابعت: " لم أندم على شيء عملته فى الفن لكن بندم إني رفضت حاجات كتير فى الفن وكنت بخسر شغل وتواجد كبير".

وأشارت إلى عدم وجود صداقة مقربة تجمعها بالفنانة مايا دياب لكن لا توجد غيرة فنية بينهما، وأنها توافق على مشاركتها دويتو حال وجود شيء يناسبهما.