 كيف سيكون الشتاء؟ اليابان تتعهد بالسعي لحماية أوكرانيا في البرد القارس - بوابة الشروق
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كيف سيكون الشتاء؟ اليابان تتعهد بالسعي لحماية أوكرانيا في البرد القارس

د ب أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 11:23 ص | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 11:23 ص
ذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن اليابان ستفعل ما بوسعها لتقديم الدعم من أجل حماية معيشة مواطني أوكرانيا أثناء الشتاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كيشيدا للصحفيين عقب محادثات هاتفية مع زيلينسكي، استمرت حوالي 30 دقيقة ليلة أمس الجمعة، بحسب ماذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية اليوم السبت.

وقال كيشيدا إنه أبلغ الرئيس زيلينسكي؛ بأن اليابان ستلعب دورا نشطا في المجتمع الدولي بوصفها الرئيس الدوري لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا العام.

وشجب كيشيدا الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا؛ وتعهد بأن يفعل ما بوسعه لدعم كييف.

وقال رئيس الوزراء، إن زيلينسكي أعرب عن الامتنان العميق لليابان.

وصرح كيشيدا للصحفيين عقب المحادثات، بأن الرئيس الأوكراني دعاه إلى زيارة العاصمة كييف، وقال إنه سيبحث ما إذا كان سيقبل الدعوة.

ويشار إلى أن اليابان انضمت إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا بسبب غزو موسكو لأراضي أوكرانيا والذي انطلق في فبراير 2022.

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