 فيفي عبدة تنعى وديع ابن جورج وسوف: خبر صادم وحزين - بوابة الشروق
السبت 7 يناير 2023 5:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

فيفي عبدة تنعى وديع ابن جورج وسوف: خبر صادم وحزين

فيفي عبده
فيفي عبده
مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 5:17 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 5:17 م
نعت الفنانة فيفي عبدة، وديع جورج وسوف، الذي توفى أمس بعد صراع مع المرض.

ونشرت فيفي عبر صفحتها على إنستجرام، صورة سلطان الطرب مع ابنه، وعلقت قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله وديع جورج وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب ويصبر أهله على فراقه، خبر صادم وحزين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وكان وديع قد نُقل إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة، ومكث على إثرها في أحد مستشفيات لبنان.

وكان وديع قد أجرى عملية تكميم معدة، وأُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع أدت إلى نزيف حاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك