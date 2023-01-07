فيفي عبدة تنعى وديع ابن جورج وسوف: خبر صادم وحزين

نعت الفنانة فيفي عبدة، وديع جورج وسوف، الذي توفى أمس بعد صراع مع المرض.



ونشرت فيفي عبر صفحتها على إنستجرام، صورة سلطان الطرب مع ابنه، وعلقت قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله وديع جورج وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب ويصبر أهله على فراقه، خبر صادم وحزين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».



وكان وديع قد نُقل إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة، ومكث على إثرها في أحد مستشفيات لبنان.



وكان وديع قد أجرى عملية تكميم معدة، وأُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع أدت إلى نزيف حاد.