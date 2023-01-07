الكنيسة الأوكرانية تحتفل بعيد الميلاد في دير متنازع عليه بكييف

أقامت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، أول قداس بمناسبة عيد الميلاد في دير الكهوف المتنازع عليه بالعاصمة كييف.



وقبل عدة مئات من المصلين والعشرات من الصحفيين ووزير الثقافة أوليكساندر تكاشينكو، الدعوة لحضور القداس في كاتدرائية العذراء اليوم السبت، كما بث التليفزيون الأوكراني القداس على الهواء مباشرة.



وحتى نهاية 2022، كانت أهم كاتدرائية في أوكرانيا تستخدم من جانب الكنيسة الأرثوذوكسية الأوكرانية المنافسة التي كانت مرتبطة لفترة طويلة ببطريركية موسكو.



غير أنه لم يتم تجديد عقودها لاستخدام اثنتين من الكنائس العشر الرئيسية في الدير المدرج على قائمة مواقع التراث العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وتنتقد الكنيسة العملية وتصفها بغير القانونية.



ولا تحتفل الكنائس الأرثوذكسية في أوكرانيا - كما هو الحال في روسيا المعادية - بعيد الميلاد حتى يومي السادس والسابع من يناير.



ولقطع العلاقات مع روسيا، تأسست الكنيسة الأرثوذكسية الجديدة في أوكرانيا عام 2018 بمساعدة الدولة، وتنتسب لبطريركية القسطنطينية وليس موسكو.



ورفضت كييف إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف اطلاق النار في الحرب مع أوكرانيا خلال الاحتفالات بعيد الميلاد ووصفته بالنفاق.