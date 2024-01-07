مجموعة مصر - الرأس الأخضر يرفع شعار «أكون أو لا أكون» في كأس إفريقيا

يضع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في اعتباره أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ والأرقام بل بالجهد والعرق وبعض من الحظ، عندما يخوض مشواره في كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأوقعت القرعة منتخب كاب فيردي في مجموعة صعبة للغاية في مواجهة منتخب مصر البطل القياسي للبطولة القارية برصيد سبعة ألقاب، وغانا الفائزة باللقب أربعة مرات من قبل بالإضافة إلى منتخب موزمبيق.

وسبق لمنتخب كاب فيردي المشاركة في ثلاث نسخ من قبل في كأس أمم أفريقيا، أعوام 2013 و2015 و2021، لكن تبقى مشاركته الأولى هي الأفضل حينما بلغ دور الثمانية عندما كانت البطولة تضم 16 فريقا فقط، ثم خرج من دور المجموعات في مشاركته الثانية عام 2015 قبل أن يبلغ دور الستة عشر في مشاركته الأخيرة بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24.

وفي 2013 بدأ منتخب كاب فيردي مشواره بالتعادل سلبيا مع جنوب أفريقيا ثم تعادل مع المغرب 1 /1 قبل أن يهزم أنجولا 2/ 1 ليصعد إلى دور الثمانية لكنه خسر على يد غانا 1 / 2.

وفي 2015، تعادل منتخب كاب فيردي في مبارياته الثلاث، أمام تونس بهدف لمثله ثم أمام الكونغو وزامبيا بدون أهداف.

وخلال مشاركته الأخيرة في نسخة 2021 بدأ منتخب كاب فيردي مشواره بالفوز على إثيوبيا 1 / صفر ثم خسر أمام بوركينا فاسو بالنتيجة نفسها قبل أن يتعادل مع الكاميرون، ليصعد إلى دور الستة عشر لكنه خسر أمام السنغال "البطلة" بهدفين دون رد.

ويعود منتخب الرأس الأخضر إلى البطولة القارية، حيث يبدأ مشواره بمواجهة صعبة أمام غانا يوم 14 يناير على ملعب (فيليكس هوفييه بوانييه)، وهو نفس الملعب الذي سيشهد مواجهتيه أمام موزمبيق ومصر يومي 19 و22 من الشهر الجاري على الترتيب.

وحقق منتخب كاب فيردي مسيرة جيدة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا وحل ثانيا في المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط بفارق نقطة واحدة فقط عن بوركينا فاسو المتصدرة، بعد فوزه على توجو 2 / صفر وإيسواتيني 1 / صفر وبوركينا فاسو 3 / 1 مقابل خسارته أمام بوركينا فاسو صفر/ 2 وتوجو 2 / 3 وتعادله سلبيا مع إيسواتيني.

وقبل خوض غمار البطولة القارية، شارك منتخب كاب فيردي في مباراتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تعادل سلبيا مع أنجولا ثم فاز 2 / صفر على إيسواتيني.

وخاض منتخب كاب فيردي 11 مباراة من قبل في كأس أمم أفريقيا حيث حقق انتصارين مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، محرزا 6 أهداف مقابل 9 أهداف هزت شباكه.

ولم يسبق لمنتخب كاب فيردي التأهل لكأس العالم، علما بأنه خاض 41 مباراة في التصفيات، وفاز 16 مرة مقابل ستة تعادلات و19 هزيمة.

ويتولى المدرب الوطني بيدرو بوبيستا تدريب الفريق، ويحمل فوزينيا شارة القيادة، ويعتبر ريان مينديز اللاعب الأكثر تمثيلا للفريق برصيد 69 مباراة دولية، فيما يحمل هيلدون راموس لقب هداف الفريق التاريخي برصيد 15 هدفا.

ولا يملك منتخب كاب فيردي أي ألقاب في سجله، سوى لقب كأس اميلكار كاربال في عام 2000.

ويعتبر المركز 27 هو الأعلى لمنتخب كاب فيردي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بينما المركز 182 هو الأدنى، علما بأنه يحتل حاليا المركز 73.

وجاء أكبر انتصار في تاريخ الرأس الأخضر على حساب ساو تومي وبرينسيب 7 / 1 وليشتنشتاين 6 / صفر، بينما مني الفريق بأسوأ هزيمة في تاريخه على يد السنغال 1 / 5.

وخاض منتخب الرأس الأخضر أول مباراة دولية في تاريخه في عام 1978 بعد ثلاثة أعوام من الاستقلال عن البرتغال، وخسر حينها أمام غينيا بهدف دون رد.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب الرأس الأخضر ، 21 مليون و200 ألف يورو، ويعتبر لوجان كوستا هو اللاعب الأغلى في الفريق حيث تبلغ قيمته السوقية خمسة ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".