الصليب الأحمر الألماني ينقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان غزة

نقل الصليب الأحمر الألماني، اليوم الأحد، من مطار لايبتسيج / هاله مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.

ونقل بيان عن الأمين العام للصليب الأحمر الألماني، كريستيان رويتر، قوله إن "الحاجة إلى المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، هائلة. إنه يحتاج عمليا إلى المزيد من كل شيء"، وأضاف، "من خلال رحلات إرسال المساعدات، نستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحا وندعم جهود جمعيتنا الشقيقة هناك وهي الهلال الأحمر الفلسطيني".

ووفقا للبيان، تتضمن رحلات إرسال المساعدات التي نظمها الصليب الأحمر الألماني بتمويل من وزارة الخارجية 1020 خيمة للعائلات، و1000 غطاء مشمع لنُزُل الطوارئ، و6 عربات رفع للخدمات اللوجستية الإنسانية، و50 حقيبة إسعاف.

وتم تحميل حوالي 33 طنا من المساعدات في لايبتسيج وتم نقلها جوا إلى مصر، بعد هبوط الشحنة في مصر، سيتم نقلها بواسطة الهلال الأحمر المصري عبر الطريق البري إلى قطاع غزة، حيث من المقرر توزيعها بواسطة الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن المنتظر إقلاع طائرة ثانية من لايبتسيج أيضا غدا الاثنين وعلى متنها 26 طنا من المساعدات.

يذكر أن منظمات الإغاثة تشكو منذ بدء الحرب من استمرار تردي الوضع للسكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ شن إسرائيل الحرب عليه، وذلك ردا على هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس في 7 من أكتوبر الماضي.

وأفاد الصليب الأحمر الألماني بأن القطاع يعاني نقصا في الأدوية ومياه الشرب والمواد الغذائية والأغطية الثقيلة والوقود والملابس.

وفقد معظم سكان القطاع منازلهم أو نزحوا عنها، وقال الصليب الأحمر الألماني إنه لهذا السبب يساعد بتقديم مواد طبية لرعاية الطوارئ وللمقيمين في نزل الطوارئ.