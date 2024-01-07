قام العميد سامح متولي، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، والدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، بجولة تفقدية لقرية وادي فيران التابعة للمدينة؛ لمتابعة محطة الطاقة الشمسية الجديدة، وأعمال الإنشاء بمحطة تحلية جديدة بتجمع وادي مكتب التابع للقرية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة وادى فيران والأودية التابعة لها، بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء، ووزارة الزراعة، وشركة بترول بلاعيم، بهدف تنمية المنطقة، وتوفير فرص عمل لقاطنيها من القبائل البدوية.



وقال العميد سامح متولي، رئيس مدينة أبورديس، إننه جرى تنفيذ محطة لتحلية المياه الجوفية التي تتأثر بمياه البحر مما يزيد من نسبة ملوحة المياه بها عن المعدلات المطلوبة للزراعة بمنطقة وادي نسرين، والمحطة تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومي، لخدمة نحو 40 أسرة، وجار تنفيذ محطة تحلية بوادي مكتب، بطاقة 200 ألف متر مكعب يومي لخدمة نحو 120 أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفادة من هذه المشروعات 160 أسرة.



وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جار تركيب محطة طاقة شمسية لتشغيل بئر جوفي، ومن المقرر أن تعمل بطاقة 52 كيلو وات؛ بهدف ري مشروع الـ60 فدانا الجاري استصلاحها وزراعتها بأشجار الفاكهة والخضروات؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لسكان هذه الأودية، والعمل على توطينهم، وتوفير فرص عمل ومصدر دخل لهم.



وأكد أن هذه المشروعات ضمن مشروع إقامة مجتمع تنموي ذكي مستدام بقرية فيران والأودية التابعة لها، ويتضمن استصلاح أراضي زراعية، ورفع كفاءة الأراضي الزراعية القائمة بالمنطقة بهدف رفع إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها باستخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة، إضافة إلى توفير الدعم لإقامة مشروعات تربية الحيوانات.



وأشار إلى حرصه على لقاء أهالي المنطقة، والاستماع لمشاكلهم، للعمل على حلها، وإزالة كافة العقبات التي تحول بين نجاح المشروع.