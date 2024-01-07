أعلن السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، اليوم الأحد، أن لقاء قمة سيجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة اليوم.



ووفقا لبيان للسفارة الفلسطينية في القاهرة، وصل الرئيس الفلسطيني اليوم إلى مصر في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس السيسي.



وقال اللوح في بيان "لقاء قمة سيجمع عباس مع الرئيس السيسي لبحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية، التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية".



وأضاف "يبحث الرئيسان الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أشهر، ومنع تهجير أبناء شعبنا من أرضه إلى خارجها، ووقف اعتداءات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس".



وأكد أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون الثنائي الدائم بين القيادتين تجاه القضايا المتعددة والمشتركة على المستويات والمحافل العربية والإقليمية والدولية، كما تهدف إلى إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية.