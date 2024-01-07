كشف أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدا دخوله في مشادات مع كولر في بعض الأوقات.

قال أيمن أشرف عبر قناة "أون تايم سبورتس":" بدأت أشعر بالضيق لعدم المشاركة، وكولر استدعاني وأخبرني أنه يحترمني وأنني من قادة الفريق".

أضاف أيمن أشرف:" أبلغت كولر أنني أحترم وجهة نظره عندما أجلس على دكة البدلاء، وكنت أتحدث معه بأسلوب محترم جداً، رغم أنني كنت أتمرن بشكل قوي جدًا ودائمًا أكون مستعدًا للمشاركة في أي وقت".

أوضح أيمن أشرف:" كانت هناك بعض المشادات الخفيفة مع كولر بسبب الانفعال داخل الملعب وبعض التدخلات القوية مع اللاعبين خلال التدريبات أو المباريات، لكنني انفعل لمصلحة الفريق، مثلما حصل مشادة مع الشناوي في إحدى المباريات لكنها كانت انفعالات داخل الملعب".

أكمل أيمن أشرف:" سيد عبد الحفيظ استدعاني وأخبرني أن كولر يرى أنني أنفعل بشكل كبير ومبالغ فيه مع اللاعبين، فقلت له أنني لن أفعل ذلك مرة أخرى لكني أنفعل لتوجيه اللاعبين وفي صالح الفريق".

أتم أيمن أشرف:" قرار رحيلي عن الأهلي كان صعبًا جدًا، الخطيب جلس معي وأبلغني أنه يعلم بحزني وقدم لي ثلاثة حلول منهم التجديد لمدة عام أو الرحيل لأي ناد آخر أو الاعتزال، وخلال تواجدي في النادي لم أفتعل أي أزمة أو مشكلة مع الفريق، وكان صعب جدًا أن أجدد عقدي سنة مع النادي الأهلي ولم أشارك".