أمير قطر: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف .

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد بمكتبه في قصر لوسيل، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا في إطار جولة في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أكد أمير دولة قطر ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.