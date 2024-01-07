في أي كتاب يقرأ محمد صلاح داخل معسكر المنتخب؟

نشر نجم مصر العالمي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" للكتاب الذي يقرأه حاليا داخل معسكر منتخب مصر الوطني استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

وتعددت التعليقات على الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون رسالة من صلاح إلى منتقديه في الفترة الأخيرة.

تقول الفقرات التي اختارها محمد صلاح:" كانوا عاوزينك تبقى تقليدي، عادي، زيهم، لا تسأل ولا تفكر ولا تحس.. كانوا عاوزينك ما تخاطرش.. وتستسلم.. لكل ما هو زائف وهش وفارغ، كانوا بيغروك بنجاح مألوف.. وسكة معروفة.. وحياة اعتيادية.. والتمن كان تشويهك وتخليك عن فطرتك وانسلاخك من جلدك، فتخرج منك نفس مزيفة متكيفة مع النص المكتوب، متوائمة مع الخطة المعدة مسبقا.. لا تسلك إلا الطريق المرسوم والمرتب والمفصل على مقاسها".

ما هو الكتاب الذي يقرأه محمد صلاح؟

الفقرات التي اختار صلاح نشرها هي من كتاب "الخروج عن النص من جديد" للدكتور محمد طه، والصادر عن دار الشروق.

وهذه الفقرات أوردها الكاتب الطبيب النفسي محمد طه ضمن الفصل الثامن من كتابه والذي يضع فيه تحليلا نفسيا اجتماعيا لفيلم Adjustment Bureau بعنوان "الخروج عن النص".

لا يرد القضاء إلا الدعاء:

يستكمل الكاتب د. محمد طه هذا الجزء من كتابه بالحديث عن أهمية العلاقة بين الإنسان وربه، تحت عنوان: لا يرد القضاء إلا الدعاء.. وهو ما ظهر صلاح يقرأه أيضا.

كتب د. محمد طه يقول: تعرف إن عندك القدرة على تغيير الأحداث ومجريات الأمور.. تعرف إنك ممكن تغير القدر.. وترد القضاء. تصور إنك انت اللي بتحدد موقف ربنا منك.. مش الفيلم هو اللي بيقول كده.. ولا أنا اللي بادعيه.. ده ربنا ورسوله الكريم هو اللي علمنا ده.

لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "لا يرد القضاء إلا الدعاء يبقى ربنا إدالك في إيدك مفتاح تغير بيه أحداث ومجريات حياتك بإذنه وده برضه هايكون من القضاء اللي هو - سبحانه مقدره بعلمه وقدرته.

ولما يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: "إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة.. يبقى انت اللي بتحدد موقف ربنا منك.. والبداية دايما من عندك.

ولما ربنا يقول: "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد .. يبقى مافيش بينك وبين ربنا أي حاجز أو وسيط أو وصي.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرص فيها صلاح على توجيه رسائل من خلال قراءاته، أو ترشيح بعض الكتب لمتابعيه.