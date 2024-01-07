 إصلاح عطل بمحطة الصرف الصحي بطور سيناء بعد خروجها عن الخدمة لمدة 30 ساعة - بوابة الشروق
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إصلاح عطل بمحطة الصرف الصحي بطور سيناء بعد خروجها عن الخدمة لمدة 30 ساعة

رضا الحصري
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 9:45 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 9:45 ص
دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، بفريق من الفنيين لإصلاح العطل الذي حدث بمحطة صرف صحي رقم 12 بمدينة طور سيناء، والذي أدى إلى غرق عنبر الطلمبات، وخروج المحطة عن الخدمة لمدة تتجاوز الـ30 ساعة.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فرع جنوب سيناء، إن جرى التنسيق مع كافة الجهات، واستدعاء الفنيين الذين كانوا في إجازة للانضمام لفريق العمل، إضافة إلى الاستعانة بعض الفنيين بمناطق القطاع على رأسهم شرم الشيخ ودهب وأبو زنيمة.

وأكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح اليوم، أنه جرى إعادة تشغيل المحطة بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه على المدينة بصفة طبيعية.

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