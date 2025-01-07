 رسميا.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رسميا.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري

الشروق
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 2:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 2:03 ص

أعلنت شركة تذكرتي، المسؤولة عن حجز تذاكر مباريات الدوري المصري عن فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثامنة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثامنة  الجمعة المقبل 10 يناير، حيث يستضيف طلائع الجيش نظيره سيراميكا في أولى مباريات الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للدورى المصرى

الجمعة 10 يناير

بتروجت & إنبى..4 عصراً

طلائع الجيش ضد سيراميكا.. 7 مساء

السبت 11 يناير

البنك الأهلي ضد الإسماعيلى..4 عصراً

الاتحاد السكندري ضد زد إف سى .. 7 مساء

الأحد 12 يناير

سموحة ضد مودرن سبورت..4 عصراً

الأربعاء 15 يناير

بيراميدز ضد غزل المحلة..4 عصراً

الأهلي ضد الجونة ..7 مساء

الخميس 16 يناير

الزمالك ضد حرس الحدود ..4 عصراً

المصري البورسعيدى ضد فاركو..7 مساءً.


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