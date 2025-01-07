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واصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 459 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 48 شهيدا و75 مصاباً، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفاً و854 شهيداً و109 آلاف و139 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي غزة والشمال، استشهد أربعة فلسطينيين فضلاً عن سقوط جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وباستشهاد فلسطيني آخر في قصف قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة، يرتفع عدد شهداء المدينة خلال اربع وعشرين ساعة إلى 12 شهيداً

وقصفت المدفعية حي النزلة والصفطاوي شمالي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيان فضلاً عن سقوط مصابين جراء استهداف منزل في محيط أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد أربعة فلسطينيين وسقط مصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووقعت عدة إصابات في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأصيب 40 فلسطينيا جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار كواد كابتر عدة قنابل صوب مدرسة تووي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

أما في جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح والشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد طفلان في قصف إسرائيلي على بلدة الشوكة شرق رفح.