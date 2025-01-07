 بلدية خان يونس: نفاد مخزون السولار وتوقف شبه كلي لخدمات المياه والصرف الصحي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلدية خان يونس: نفاد مخزون السولار وتوقف شبه كلي لخدمات المياه والصرف الصحي


نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 3:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 3:49 م

أعلنت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن نفاد مخزون السولار، وتوقف شبه كُلي لخدمات المياه والصرف الصحي وترحيل النفايات، وتخفيض الخدمات الأساسية لـ40%.

وكتبت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا يخفى على الجميع حجم المأساة الإنسانية الواقعة على شعبنا نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي خلفت دمارًا واسعًا في قطاعات الطرق والمياه والنظافة والصرف الصحي، والمحاولات المستمرة من بلدية خان يونس لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في ظل الظروف العصيبة والقاهرة».

وقالت: «إن محاولات بلدية خان يونس لتأمين خدماتها هو استشعار حقيقي بالمسئولية الملقاة على عاتقها، في ظل التكدس الهائل للنازحين الذين لجأوا إلى المدينة حيث يُقارب عددهم بـ1.1 مليون نازح ومقيم، حسب الاحصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية والأممية، تماشيًا مع الجهود المستمرة للوفاء بالتزاماتها تجاههم والتخفيف من معاناتهم».

وأضافت: «إننا في بلدية خان يونس نؤكد أن مخزون السولار اللازم لتشغيل مضخات المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات شارف على النفاد؛ نتيجة تعذر وعدم انتظام وصول كميات السولار المطلوبة من المؤسسات الشريكة لتشغيل مرافقها الخدماتية بشكل اعتيادي ضمن منظومة الطوارئ المعمول بها».

 

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