محافظ أسيوط يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ ويوجه بجاهزية القطاعات

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، يرافقه المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، بحضور الدكتور يحيى زكريا مدير إدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام؛ لمتابعة مدى جاهزية واستعداد القطاعات لمواجهة الطوارئ وضمان السلامة العامة، ضمن رؤية الدولة لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة، وتطوير شبكة وطنية متكاملة قادرة على التعامل مع التحديات بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع محافظ أسيوط، سير العمل، واستمع من مدير مركز السيطرة عن شرح لأحدث التقنيات المستخدمة في الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وأهمية دورها في تحسين كفاءة الإستجابة للحوادث والأزمات من خلال التكامل والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية، فضلاً عن خطط الطوارئ المعمول بها حاليا، وآخر التطورات في مجال إدارة الأزمات.

والتقى المحافظ، مسئولي ومندوبي القطاعات المختلفة المتواجدين بالمركز، وناقش معهم خطط الإستعداد لمواجهة الأزمات والطوارئ، وسبل التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإستجابة وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن السلامة العامة هي مسئولية مشتركة تتطلب تعاونا كاملا بين الجهات.

ووجه المحافظ، بضرورة جاهزية القطاعات وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لمواجهة أي طارئ، مؤكدا أن الأولوية هي حماية المواطنين وضمان استقرار الخدمات الأساسية لافتاً إلى أهمية التكامل بين المركز وجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والقطاعات المختلفة، وتفعيل خطط الطوارئ في كافة المرافق الحيوية لضمان جاهزية القطاعات.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر، على أهمية التدريب المستمر للكوادر الفنية والتقنية؛ لتكون على استعداد تام لمواجهة التحديات المختلفة.

وأشار إلى ضرورة عقد تدريبات ميدانية مشتركة تحاكي السيناريوهات المختلفة للأزمات؛ بهدف اختبار فاعلية خطط الطوارئ وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في توفير الدعم اللازم لتحقيق الأمن والسلامة العامة.

ونوه بأهمية توعية المواطنين وتعريفهم بآليات الإستجابة السريعة في حالات الطوارئ، داعيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز ثقافة السلامة في المجتمع.