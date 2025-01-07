ابن ترامب يصل جرينلاند بعد تصريحات والده حول السيطرة عليها

وصل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى جرينلاند، وسط تكنهات حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة سوف تسعى للسيطرة على الإقليم الدنماركي الغني بثرواته المعدنية والذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة.

وذكرت الإذاعة الرسمية الدنماركية أن طائرة دونالد ترامب الابن هبطت في مدينة نوك عاصمة الإقليم مترامي الأطراف الذي يعيش فيه قرابة 57 ألف نسمة. وعرضت وسائل الاعلام المحلية مقاطع لترامب الابن وهو يسير على مهبط الطائرات الذي تكسوه الثلوج.

وقالت حكومة جرينلاند في بيان أن زيارة دونالد ترامب جونيور ستكون مثل زيارة "مواطن خاص" وليست زيارة رسمية، ولن يلتقي معه ممثلون عن جرينلاند. ويذكر أن إقليم جريلاند يتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة الدنمارك.

وتوجه ترامب الابن إلى جرينلاند لقضاء رحلة تستغرق يوما واحدا لتصوير محتوى مرئي، بحسب شخص مطلع على خطط الزيارة، وليس مصرح له بالتحدث بشكل علني.

وقال مينينجواك كلايست السكرتير الدائم للشؤون الخارجية في جرينلاند لوكالة أنباء أسوشيتد برس إنه تم إبلاغ السلطات أن زيارة ترامب الابن سوف تستغرق ما بين أربع إلى خمس ساعات.

ومن جانبه، قال دونالد ترامب الأب: "سيسافر ابني، دون جونيور، وممثلون مختلفون، إلى هناك لزيارة بعض المناطق والمعالم الأكثر روعة"، بحسب ما كتبه على منصته للتواصل الاجتماعي، "تروث سوشال"، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف ترامب، الذي من المقرر أن يعود لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة مجددا في 20 من يناير/كانون الثاني الجاري، "إن جرينلاند مكان رائع، وسيستفيد الشعب كثيرا إذا صارت جزءا من بلادنا".

فيما قال دونالد ترامب جونيور لقناة "فوكس نيوز" قبيل مغادرته إلى نوك، عاصمة جرينلاند: "بصفتي شخص سافر إلى بعض الأماكن الرائعة حول العالم كرجل محب للطبيعة، فأنا متحمس للتوقف في جرينلاند للحصول على بعض الوقت الممتع، هذا الأسبوع".

جدير بالذكر أن الابن الأكبر للرئيس ترامب - 47 عاما، ولم يتم تعيينه - على الأقل بشكل علني - في أي منصب رسمي بإدارة ترامب.

ولم يعلّق رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيجيدي، على الزيارة حتى الآن.

تأتي هذه الزيارة بعد أن أدلى الرئيس المنتخب مرة أخرى بتصريحات حول السيطرة على المنطقة في بيان الشهر الماضي، وذلك أثناء إعلانه عن مرشحه لمنصب سفير الولايات المتحدة في الدنمارك.

وقال ترامب في بيانه: "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأن امتلاك جرينلاند والسيطرة عليها ضرورة ملحة".