 وزير الخارجية: مصر ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يناير 2025 1:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية: مصر ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها

هايدي صبري
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 1:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 1:40 م

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا من جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، حيث تناول الاتصال التطورات التي يشهدها لبنان، على ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

وتناول الاتصال ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان ودون إملاءات خارجية.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية العمل على تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، منوهًا بأن مصر ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

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