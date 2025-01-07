فريدة الشوباشي: الجولاني ومن على شاكلته تجار ضد سوريا والعروبة

رأت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن أحمد الشرع قائد الإدارة الانتقالية في سوريا وغيره من قادة الفصائل المسلحة؛ «مجموعة من التجار»، قائلة: «الجولاني كان ضد سوريا وضد العروبة، هو وغيره تجار، يريدوننا آلات يحركونها لصالح أعدائنا؛ من أجل تفكيكينا».

وأعربت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، عن حزنها للوضع الحالي في سوريا، منتقدة الفصائل المسلحة التي تولت السلطة، قائلة إنها «لا تصلح لقيادة حكومة مدنية على الإطلاق».

وتابعت: «النهاردة سوريا حبيبتي، أنا بحزن عليها وهي كدا كل بقعة فيها لطائفة»، متسائلة عن دور الجهات التي دعمت وسلحت هذه الفصائل لتفكيك سوريا، قائلة: «من الذي جاء بهذه الفصائل؟ من جنّدهم ليضربونا ويقتلونا ويفرقونا ويشرذمونا، ويظهر الجولاني الآن في ثوب المدني المنفتح، لأ، إحنا رأينا حقيقتهم، وكل واحد لازم يتحاسب بتاريخه».

وأشارت إلى أن سياسة الأسد الطائفة أدت إلى الوصول للمرحلة الراهنة، قائلة: «الرئيس الأسد لم ينتبه إلى مسألة التفرقة الطائفية، لو أنه لم الشمل، ولم يجعل الطائفة العلوية هي المتحكمة في كل شيء؛ لما وصلنا إلى هذه النتيجة؛ لكن هذه النتيجة تجعلني أدرك أن الظروف كانت صعبة».

واختتمت: «الوطن السوري تفتت بعد مجيئهم، أين الجيش السوري؟ أين الشعب السوري الذي يفهم معنى العدوان عليه من هذه الجماعة؟ لا أحد، غير قادرين على المواجهة؛ لأن وعيهم وولاءهم تشتت».