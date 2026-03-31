زيلينسكي: أوكرانيا تتوصل إلى اتفاقيات تاريخية مع دول الخليج

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إن أوكرانيا تعمل على بناء شراكات أمنية ودفاعية مع عدة دول خليجية، مشيرا إلى "اتفاقيات تاريخية" مع السعودية والإمارات وقطر.

وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو بعد زيارة للشرق الأوسط ومنطقة الخليج أن أوكرانيا تعمل أيضا مع الأردن والكويت، وتلقت استفسارات من البحرين وعمان.

وأوضح أن أوكرانيا تقوم بتصدير أنظمة الدفاع والخبرات العسكرية والمعرفة التقنية، متوقعا أن يتم التعاون معها في المجالات الأمنية بالمقابل. وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاقيات لتعزيز الدفاع الجوي، وتطوير مشترك لإنتاج الأسلحة، والتعاون في قطاع الطاقة.

وكان زيلينسكي قد أعلن يوم الجمعة عن شراكة دفاعية مع السعودية.

وتقدم أوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، مساعدات لدول الشرق الأوسط ودول الخليج في مواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية قبل نحو شهر.