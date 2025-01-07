نادي الأسير الفلسطيني: استشهاد 54 أسيرا بينهم 35 من غزة منذ بدء الحرب على القطاع

استعرض نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أبرز المعطيات الرقمية عن الشهداء الأسرى والمعتقلين بعد الحرب، وشهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني الذي يصادف 7 يناير من كل عام.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك 54 شهيداً بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

وأشار إلى «استشهاد 35 شخصًا من غزة المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة، حيث يواصل الاحتلال إخفاء عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة».

وذكر أن هناك 291 شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، هذا عدا عن الشهداء الذين ارتقوا نتيجة عمليات الإعدام الميداني.

ولفت إلى أن هناك 63 من بين صفوف الأسرى والمعتقلين المحتجزة جثامينهم، من بينهم 52 منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.