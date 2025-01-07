الهيئة العليا لحزب الوفد تلغي قرار فصل السيد البدوي بالأغلبية

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد بالأغلبية إلغاء قرار رئيس الحزب الحالي، الدكتور عبد السند يمامة، بفصل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب الأسبق، الذي صدر في 5 يناير الجاري، وأعلنت الهيئة اعتبار القرار لاغيًا، وكأن لم يكن، لمخالفته لائحة النظام الداخلي للحزب.

وقال بيان صادر عن الهيئة العليا لحزب الوفد إنه "استنادًا إلى شرعية الهيئة العليا لحزب الوفد وفق لائحة نظامه الأساسي، ومن منطلق اختصاصات الهيئة العليا دون غيرها في حق النظر في فصل أعضاء الحزب أو قياداته، قررنا نحن الموقعين أدناه إلغاء قرار رئيس حزب الوفد رقم (١) بتاريخ 5 يناير الجاري، والمتعلق بفصل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب الأسبق، الذي ترأس حزب الوفد لدورتين متتاليتين في مرحلة هامة من تاريخ الوطن من عضوية الحزب".

وأكدت الهيئة العليا "اعتبار القرار وما ترتب عليه من آثار لاغيًا من تاريخ إصداره لمخالفته لائحة الحزب الداخلية".

شمل القرار توقيع 31 عضوًا من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، من بينهم: فؤاد بدراوي، ياسر حسان، طارق سباق، خالد قنديل، محمد عبد العليم داود، هالة الملاح، عباس حزين، عبد العزيز النحاس، طارق تهامي، محمد الصياد، جمال بلال، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الحزب.