عرام عواصف في بحر الشمال يوقف خدمات العبارات الألمانية

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تسبب عرام عواصف في بحر الشمال في تعطيل خدمات العبارات إلى جزر فريزيا الشمالية الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وفي داجبول، القريبة من الحدود الدنماركية، غمرت المياه رصيف العبارات بعد ارتفاع المياه بمقدار مترين فوق مستوى المد الطبيعي، وفقا لبيانات الوكالة الاتحادية للملاحة البحرية والهيدروجرافيا.

وفي بحر الشمال يحدث عرام العواصف عندما يرتفع المد بمقدار متر ونصف على الأقل فوق مستوى المد الطبيعي. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث أضرار جسيمة عادة إلا عند مستويات مياه أعلى بكثير.

وألغى عدد من شركات العبارات رحلاته إلى جزر فريزيا الشمالية في ضوء اضطرابات المد.

وتتوقع الوكالة الاتحادية للملاحة البحرية والهيدروجرافيا أن يكون مستوى المياه في مدينة هامبورج الشمالية أعلى قليلا من علامة عرام العواصف صباح اليوم.